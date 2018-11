O cimento do poder não colou o BE

A diversidade de opiniões, de posições e mesmo de opção sobre a linha e a estratégia política dentro de um mesmo partido é normal em democracia. É assim em Portugal no PS, no PSD, no CDS e também no Bloco de Esquerda. Essa é uma das conclusões que se podem tirar da XI Convenção do BE que decorreu este fim-de-semana em Lisboa.

O discurso anti-sistema e de contrapoder está atenuado na atitude dos principais dirigentes bloquistas. As críticas à União Europeia são em tom mais suave e matizadas pela perspectiva explícita que a direcção do partido tem de ampliar a sua capacidade de influenciar o poder executivo e legislativo no próximo ciclo eleitoral. A experiência de três anos de partilha do poder, devido ao acordo parlamentar que estabeleceu com o PS – assim como o PCP e o PEV – para afastar o PSD e o CDS do governo e levar o líder socialista, António Costa, à chefia do Conselho de Ministros, deu ao BE uma perspectiva pragmática da política que ficou visível nesta Convenção.

Por mais soft que esteja o discurso dos dirigentes, a verdade é que o cimento do poder não colou as tendências do partido. Ao contrário do PCP, em cujo último Congresso, em 2016, foram inexistentes as críticas à direcção e aos acordos parlamentares com o PS, a oposição interna fez ouvir no palco do Pavilhão do Casal Vistoso. Embora com resultados pouco expressivos nas votações (elegeram dez dos 80 membros da Mesa Nacional), os críticos da direcção organizaram-se em duas moções alternativas e saíram a terreiro em defesa do “velho” Bloco de Esquerda.

Para o Governo

Ficou claro durante a XI Convenção, que o BE quer aumentar o seu peso político e olha com atenção máxima para o próximo ciclo eleitoral. Logo na abertura dos trabalhos a líder, Catarina Martins, anunciou que a eurodeputada Marisa Matias será de novo cabeça-de-lista nas europeias. Caberia a José Manuel Pureza garantir que o BE quer aumentar o único mandato conseguido nas últimas europeias em que teve apenas 4,56% dos votos.

Mas foram as legislativas que dominaram as intervenções. E aqui foi transparente a ambição. Joana Mortágua assumiu explicitamente que o BE quer ter mais de 10% dos votos e José Soeiro garantiu: “Queremos ganhar, estamos preparados para ganhar”. Coube, porém, a Mariana Mortágua subir domingo ao palco para desfazer o objectivo que até ai tinha permanecido em silêncio nos discursos dos dirigentes: “Perguntam-nos se queremos ser governo? Sim, queremos ser governo. Perguntam-nos se vamos ser governo? Estamos prontos, camaradas, estamos prontos.” Pouco depois, Catarina Martins, ao fechar os trabalhos, diria: “Temos a certeza de que alcançaremos a força para ser parte do governo quando o povo quiser.”

As condições em que o acordo de governação com o PS pode ser feito foram assumidas por Catarina Martins quer no encerramento, quer na abertura. Fê-lo, no sábado, ao afirmar a necessidade de combater o voto útil à esquerda e de evitar a maioria absoluta do PS. Lembrando o acordo de 2015, Catarina Martins garantiu: “A política mudou porque o PS não teve maioria absoluta e porque cresceu a força da esquerda. Lembrar 2015 é aprender essa lição. Morreu o voto útil, renasceu a possibilidade de o povo impor o respeito.” O combate à maioria absoluta do PS voltaria a ser apontado como objectivo por Jorge Costa e Cecília Honório no domingo de manhã.

A líder fez também questão de afirmar quais os conteúdos e os limites de um futuro acordo com o PS nas suas duas intervenções. Logo na abertura, Catarina Martins enunciou os três “desafios colossais” que tem de ser cumpridos esta legislatura: a reforma da legislação laboral no sentido da defesa dos direitos laborais e do combate à precariedade; a taxação das rendas da energia a lei de bases da saúde; e o investimento em transportes públicos.

No enceramento, a coordenadora foi explícita em estabelecer a defesa da universalidade do Estado Social e o combate a uma visão assistencialista do papel do Estado como centro de qualquer negociação com o PS. Referiu então cinco áreas de combate: Serviço Nacional de Saúde; demografia; alterações climáticas; controlo público da banca e da energia; e qualidade da democracia.

Bastante matizado — e deixando a defesa da reestruturação da dívida apenas na moção de estratégia, tanto mais que Portugal saiu do Procedimento por Défice Excessivo e se aproxima do défice zero —, o discurso crítico ao perfil político-ideológico da União Europeia não deixou de estar presente como bandeira eleitoral “A urgência é revogar o Tratado Orçamental”, proclamou Catarina Martins no enceramento. Mas logo ao início da tarde de sábado, Marisa Matias tinha garantido que o programa eleitoral do BE “é incompatível com o Tratado Orçamental”. Pouco depois, foi a vez de Luís Fazenda defender o fim das “grilhetas do Tratado Orçamental” e do programa neoliberal da Comissão Europeia e do Eurogrupo. E Joana Mortágua afirmou: “O PS disse ao país que era possível virar a página da austeridade e cumprir as metas do Tratado Orçamental, mas é precisamente essa promessa que é hoje o colete-de-forças da geringonça.”

O contrapoder

Há, contudo, no BE quem não aspire a ser Governo e mantenha a defesa da cultura de contrapoder e a ideia de partido radical e revolucionário, dizendo-o alto e bom som na Convenção.

Foi o que fez Américo Campos, subscritor da moção C. Defendeu que a direcção “está mais preocupada com a institucionalização do Bloco de Esquerda e obcecada por lugares, cargos e empregos, objectivos egoístas e pequeno-burgueses”. Ou Inês Ribeiro Santos, subscritora da moção M, garantindo que que “a radicalidade do Bloco perdeu-se” e o partido está posicionado “num espectro político centrista e recuado, face àquilo que é a génese do Bloco”, defendendo que o BE “necessita afirmar-se como uma alternativa às políticas liberais” e não se confundir “com uma muleta de um qualquer governo”.

Mateus Sadock, subscritor da mesma moção, foi mais longe na expressão do seu desagrado: “Vivemos das migalhas que o PS nos dá.” Acusando mesmo a direcção de estar a “normalizar cada vez mais o sistema da contra-revolução” e adoptar uma “linha reformista”, deixando de pôr “em causa a democracia burguesa” e abandonando a luta pela “transformação radical da sociedade”. Directo, Sadock defendeu: “O Bloco deve ser um partido de ruptura com o sistema. Só assim não estamos condenados ao triste destino dos partidos sociais-democratas.”

