A Islândia é um país conhecido pela beleza das suas paisagens, pela diversidade e excentricidade da expressão vulcânica e pela austeridade do clima. Cansado das imagens clássicas da região, que retratam repetidamente casas pitorescas, auroras boreais, cavalos e lagos, Tom Hegen, especializado em fotografia feita com recurso a drone, optou por traduzir o país em imagens de uma forma inesperada. Abstracta. “À medida que os glaciares da Islândia vão derretendo, as águas azuis vão descendo sobre a areia vulcânica negra, criando os mais peculiares padrões ao longo da paisagem”, explica o fotógrafo e designer alemão no seu site. “Esses cenários têm um elemento de dualidade — é difícil perceber se a imagem foi feita em macro ou se foi feita a três mil pés de altitude.”

Os trabalhos de Tom têm como base a captura de paisagens que sofreram intervenção humana – apesar de a série The River Veins representar uma excepção. O método de trabalho, no entanto, é impreterivelmente o mesmo. “Faço muita pesquisa sobre cada tema antes de dar início ao processo fotográfico”, disse à Seamless, em entrevista. “A preparação é fundamental quando se trata de fotografia aérea. Divido o processo em quatro procedimentos: investigação, conceptualização, execução e avaliação.” O trabalho de Tom Hegen pode ser acompanhado através da sua conta de Instagram, seguida por mais de 11 mil utilizadores.