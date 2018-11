Senhorio expulsa jacaré “afável como um cãozinho” que estava escondido no jacuzzi

Enquanto expulsava um inquilino da sua casa no estado norte-americano do Kansas, um senhorio deparou-se com outro habitante, um inesperado habitante: um jacaré que pesava 68 quilos e media pelo menos 1,80 metros, escondido num jacuzzi, uma banheira de hidromassagem. O caso aconteceu esta quarta-feira e foi dois dias depois noticiado pela Associated Press.

Depois de as autoridades terem sido chamadas ao local, o dono do animal descreveu-o como sendo “afável como um cãozinho”, um “grande lagarto fofinho”. Mas um porta-voz do Departamento de Habitação da cidade de Kansas City, citado pela Associated Press, lembrou que não é permitido ter jacarés em casa ao abrigo da lei local.

Os especialistas de protecção animal chamados ao local encontraram também um coelho e duas jibóias-constritoras, que foram levados para uma organização que dá abrigo a animais. Ninguém ficou ferido durante a remoção do jacaré, que fica temporariamente ao cuidado da organização Monkey Island Rescue and Sanctuary.

O inquilino, Sean Casey, disse que tinha o jacaré há quatro anos e que lhe tinha dado o nome de Catfish (peixe-gato na tradução literal).

