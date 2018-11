Macron: “A lição da Grande Guerra não pode ser o ressentimento entre povos”

Paris está no centro das comemorações globais do centenário da assinatura do armistício que marcou o final da I Guerra Mundial.

Num discurso perante quase 70 chefes de Estado e de Governo, o Presidente francês, Emmanuel Macron, lembrou o “inferno” passado pelos que combateram nas trincheiras desta guerra, os 10 milhões de homens que morreram, os milhões de mulheres que ficaram viúvas e os milhões de crianças que ficaram órfãs.

PUB

“A lição da Grande Guerra não pode ser a do ressentimento entre os povos, e o passado não pode ser esquecido”, disse o Presidente francês no seu discurso. Mais: “O patriotismo é exactamente o contrário do nacionalismo”, declarou na principal cerimónia no Arco do Triunfo, defendendo uma atitude de esperança por oposição ao medo.

PUB

“Que este encontro possa não ser simplesmente um encontro de um dia. Que esta fraternidade nos possa levar ao único combate que vale a pena, o da paz, para um mundo melhor”, concluiu: “Viva a amizade entre os povos, Viva a França”.

PUB

PUB