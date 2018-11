Juncker lamenta “progresso lento” das negociações do “Brexit”

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, recordou este domingo que o prazo para a União Europeia e o Reino Unido chegarem a um acordo para o “Brexit” é cada vez mais curto, mas manifestou confiança que as duas partes saberão ultrapassar as suas divergências a tempo de evitar uma queda no precipício depois de 29 de Março de 2019.

Numa entrevista à cadeia televisiva France 24 transmitida este domingo, o líder do executivo comunitário lamentou a lentidão com que se tem desenrolado o processo negocial. “A impressão que tenho é que avançamos de forma demasiado lenta”, criticou Juncker, que ainda assim acredita haver condições para concluir as negociações “nas próximas semanas”. “O progresso tem sido lento mas seguro”, considerou.

As palavras de Juncker contrastam com as declarações mais optimistas vindas de Downing Street e Whitehall no fim da última semana: os porta-vozes do gabinete da primeira-ministra, Theresa May, e dos departamentos do Governo britânico que lidam com o “Brexit”, estimavam que as negociações se encontravam já na fase derradeira e que um acordo final para a saída do Reino Unido da UE poderia ser fechado já esta semana.

Os ministros dos Assuntos Europeus reúnem esta segunda-feira com o negociador da Comissão Europeia, Michel Barnier, que dará conta dos últimos desenvolvimentos nas negociações. As duas partes repetem que mais de 90% do tratado jurídico de saída está completo, mas as profundas divergências relativamente à questão da fronteira entre as duas Irlandas, bem como ao teor da relação futura entre os dois blocos, continuam a bloquear o acordo final.

Em Londres, a primeira-ministra britânica reúne na terça-feira o seu conselho de ministros depois de ter sofrido uma nova baixa no Governo: a demissão do ministro dos Transportes, Jo Johnson, o irmão do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, que ao contrário dele fez campanha pela permanência do Reino Unido na UE. Explicando a sua demissão, Jo Johnson disse não poder apoiar o plano de Theresa May para o “Brexit”, e defendeu a realização de um novo referendo.

Essa é uma ideia que começa a ganhar força, perante a perspectiva de não haver acordo com Bruxelas, ou então deste ser rejeitado pela facção eurocéptica dos conservadores e os unionistas da Irlanda do Norte na votação da Câmara dos Comuns.

A a deputada trabalhista, Emily Thornberry, disse à BBC que o seu partido admite fazer campanha pela realização de um segundo referendo, se o Parlamento britânico votar contra o acordo do “Brexit”. “Todas as opções estão em cima da mesa”, garantiu a deputada, contrariando a posição do líder do Labour, Jeremy Corbin, que em entrevista a um jornal alemão repetiu que a decisão dos britânicos já não pode ser travada.

