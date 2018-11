Força árabe-curda anuncia recomeço da ofensiva contra o Daesh

Uma força árabe-curda, apoiada na Síria pela coligação militar internacional de combate ao Daesh, liderada pelos Estados Unidos da América, anunciou este domingo o recomeço da sua ofensiva contra aquele grupo radical islamista no Leste do país, dez dias após a sua interrupção.

As chamadas Forças Democráticas da Síria (FDS) tinham anunciado no final de Outubro a suspensão temporária da sua ofensiva, numa reacção a bombardeamentos do Exército turco contra posições militares curdas no Norte da Síria.

“Após contactos intensivos com a coligação internacional e uma forte actividade diplomática para resolver a crise (…) o comando das Forças Democráticas da Síria decidiu retomar as operações militares contra a organização do Daesh e trabalhar para a sua derrota definitiva”, indica um comunicado publicado na sua página da Internet.

Em Setembro, as FDS lançaram, com o apoio da coligação internacional, uma ofensiva contra um último reduto do Daesh no Leste da Síria, uma zona que engloba as localidades de Hajin, Sussa e Al-Shaafa, não muito distante da fronteira com o Iraque.

As forças da aliança árabe-curda progrediram inicialmente, tendo sofrido um revés no final de Outubro devido a obstáculos climáticos e a contra-ataques dos jihadistas.

A guerra da Síria, desencadeada em 2011, já matou mais de 360 mil pessoas e obrigou milhões a abandonarem as suas casas.

