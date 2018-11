Real Madrid vence nos Balaídos e aproxima-se do topo

O Real Madrid venceu (2-4) este domingo o Celta, em Vigo, em partida da 12.ª jornada da Liga espanhola, aproveitando a derrota caseira do Barcelona para encurtar distâncias em relação ao líder, que está já a quatro pontos.

Karim Benzema (23') inaugurou o marcador, com os galegos a darem um tiro no próprio pé quando Gustavo Cabral (56') fez autogolo, erro que sublinharia com a expulsão (87'), quando o Real Madrid já vencia por 1-3, depois de Hugo Mallo (61') e Sergio Ramos (83' g.p.) terem marcado.

O período de compensações teve mais dois golos, com Ceballos (90+1') e Méndez (90+4') a estabalecerem o 2-4 final.

