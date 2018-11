Oliveirense ganha em casa do FC Porto e partilha liderança da Liga

O jogo mais aliciante da 6.ª jornada da Liga portuguesa de basquetebol ficou guardado para a tarde de domingo e serviu para confirmar a tendência que já vinha da época passada. A Oliveirense venceu no FC Porto, no pavilhão Dragão Caixa, e juntou-se ao Benfica na liderança da classificação, com 12 pontos.

O FC Porto ganhou dois períodos e perdeu os outros dois, mas a margem alcançada pelo campeão nacional na sua fase de ascendência foi suficiente para alcançar um triunfo relativamente tranquilo (82-96). Travante Williams, com 26 pontos, foi o melhor marcador da partida, enquanto Thomas Thaey conseguiu um duplo duplo (11 pontos, 10 ressaltos).

Do lado dos "dragões", que ocupam apenas o oitavo lugar (duas vitórias e quatro derrotas), Will Sheehey destacou-se como o melhor elemento, com 24 pontos e nove ressaltos - João Soares e António Monteiro fecharam a partida com números idênticos: 11 pontos e sete ressaltos cada.

