Everton anula Chelsea em Londres

O Chelsea não foi além de um empate, sem golos, na recepção deste domingo ao Everton, do treinador português Marco Silva, que manteve o nono lugar na Premier League, com 19 pontos, a apenas um do Manchester United.

Os "toffees", com o internacional português André Gomes no "onze" titular, tiveram no guarda-redes Jordan Pickford uma barreira insuperável para os londrinos, que apesar do volume de jogo, do caudal ofensivo e da esmagadora posse de bola, perto dos 79 por cento, não foram capazes de bater a formação de Liverpool.

O Chelsea atrasou-se na luta pela liderança, caindo para o terceiro posto, numa jornada em que o Liverpool venceu o último classificado, o Fulham, e ascendeu provisoriamente ao comando, que está dependente do derby de Manchester.

