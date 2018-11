Mourinho perde derby de Manchester no 300.º jogo na Premier League

José Mourinho perdeu este domingo (3-1) no derby de Manchester, em que o treinador do United atingiu a marca de 300 jogos na Premier League, em partida da 12.ª jornada da competição. Com este triunfo, o City recuperou a liderança, que perdera momentaneamente para o Liverpool, enquanto o rival caiu para o oitavo posto.

Com o internacional francês Paul Pogba na bancada, lesionado, os "red devils" não conseguiram contrariar o maior poderio dos campeões ingleses, que aos 12 minutos se colocaram em vantagem por intermédio de David Silva, após assistência de Bernardo Silva. O argentino Sergio Agüero (48'), servido por Riyad Mahrez, ampliou a vantagem no início da segunda parte.

PUB

O Manchester United ainda reduziu por Anthony Martial (58'), na sequência de um penálti cometido sobre Romelu Lukaku, mas os "citizens" acabariam por repor a diferença de dois golos, por Gündogan (86'), após mais uma assistência de Bernardo Silva.

PUB

No Emirates, esteve iminente a vitória do "português" Wolverhampton, com Ivan Cavaleiro (13') a marcar o golo decisivo e a permitir que a equipa de Nuno Espírito Santo, com Patrício, Moutinho, Rúben Neves, Hélder Costa e Cavaleiro no "onze" inicial, ameaçasse os "gunners".

PUB

Os "wolves" acabaram por conquistar apenas um ponto, falhando o regresso à primeira metade da tabela classificativa, após golo de Mkhitaryan (86'), que deixou a formação de Espírito Santo em 11.º, com 16 pontos. O Arsenal soma 34 e é quinto classificado.

PUB