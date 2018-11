Leipzig e Eintracht goleiam Leverkusen e Schalke 04

O Leipzig recebeu e venceu este domingo o Bayer Leverkusen por 3-0, idêntico resultado ao obtido pelo Eintracht Frankfurt na recepção ao Schalke 04, colocando os clubes no terceiro e quarto lugar, respectivamente, da liga alemã.

No encontro entre o Leipzig e o Bayer Leverkusen, a equipa da casa dominou o encontro e chegou ao primeiro golo aos 20 minutos, através do atacante dinamarquês Yussuf Poulsen, que viria a repetir a dose aos 85 minutos. Pelo meio, o defesa Lukas Klostermann faturou aos 68 minutos, num encontro em que o português Bruma só saltou do banco no último minuto.

PUB

Já na partida que opôs o Eintracht Frankfurt ao Schalke 04, que chegou empatada a zero ao intervalo, o sérvio Luka Jovic, emprestado pelo Benfica, foi o herói, ao marcar dois golos (61’ e 73’), tendo Sebastien Haller fixado o resultado final a dez minutos do apito final.

PUB

Com estas vitórias caseiras, o Leipzig ficou com 22 pontos e o Eintracht Frankfurt com 20 pontos, estando ambos em lugares que dão acesso à qualificação para a Liga dos Campeões, enquanto o Schalke, adversário do FC Porto na Champions, é 14.º.

PUB

PUB