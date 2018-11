O interino despede-se contra o empata-candidatos

Manuel Fernandes fez um pouco de tudo no Sporting. Foi um dos seus grandes goleadores, foi muitas vezes adjunto e andou pela formação. E quando foi preciso, também foi o treinador principal num tempo de emergência, fazendo os últimos 21 jogos de 2000-01, uma época que tinha começado com o treinador campeão Augusto Inácio. Dezassete anos depois, Tiago Fernandes, filho do “Manel de Sarilhos”, também foi chamado de emergência para pegar na equipa principal, mas a sua comissão de serviço não irá durar tanto tempo. Antes de entregar a pasta a Marcel Keizer, o jovem técnico de 37 anos irá cumprir neste domingo em Alvalade (20h, SPTV2) o seu último jogo no cargo, e frente a um Desportivo de Chaves que tem feito a vida difícil aos candidatos ao título.

Depois de vencer o Santa Clara nos Açores (1-3) e de um empate sem golos em Londres frente ao Arsenal, Tiago Fernandes até pode deixar o Sporting mais perto da frente do campeonato (entra para esta 10.ª jornada a dois pontos dos dois líderes), mas, para que isso aconteça, terá pela frente um adversário que já empatou nesta época com FC Porto (1-1 para a Taça da Liga) e Benfica (2-2 no campeonato), para além de ter complicado muito a vida ao Sp. Braga (derrota por 1-0). Mas não foram resultados que tenham tido grande projecção na classificação da liga – os flavienses estão na zona de despromoção, com apenas sete pontos, e já não ganham para o campeonato desde 21 de Setembro.

Tiago Fernandes, claro, quer deixar a cadeira de treinador em alta e conseguir mais uma vitória para entregar uma boa herança ao holandês Keizer. Depois disso, está disponível para qualquer coisa, ele que, antes de pegar nos seniores “leoninos”, passou como adjunto e técnico principal em vários escalões, com um título de campeão de juniores, começando depois a presente época como adjunto de José Peseiro. Mas ainda não sabe o que vai fazer. "Estou muito grato ao Sporting por me reconhecerem como treinador e irei continuar grato seja qual for a minha posição. Sou muito solidário com quem chega ou com quem cá esta há muitos anos. Estou sempre pronto para ajudar", disse.

Numa lista ainda sem Raphinha, Tiago Fernandes promoveu o regresso à convocatória do guarda-redes italiano Viviano, que ainda não se estreou esta época em jogos oficiais, mantendo a aposta no jovem médio Miguel Luís, que se estreou a titular no jogo em Londres.

Do lado do Desportivo de Chaves, o técnico Daniel Ramos admite que a equipa está numa situação difícil, mas “injusta”, e que terá de dar uma resposta frente ao Sporting: “Estamos num momento que não queríamos, mas temos de ser homens. Se não dermos um grande sinal de resposta, ninguém o vai fazer por nós.”

