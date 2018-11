Bruno de Carvalho detido

O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, foi detido para interrogatório este domingo no âmbito da investigação ao ataque à academia do clube em Alcochete, segundo confirmou ao PÚBLICO o porta-voz da Guarda Nacional Republicana, coronel Helder Barros.

Bruno de Carvalho foi levado para o Departamento de Investigação e Acção Penal do Ministério Público, em Lisboa.

Foi igualmente detido o líder da Juventude Leonina.

