Barcelona escorrega frente ao Betis

O Barcelona perdeu este domingo, por 3-4, em Camp Nou, frente ao Betis, de William Carvalho, em partida da 12.ª jornada da Liga espanhola, mantendo a liderança, mas passando a dispor de um escasso ponto de vantagem sobreAtlético de Madrid e Alavés.

Com esta derrota, os catalães poderão ser igualados pelo vizinho Espanyol, que defronta o Sevilha no Sánchez Pizjuán, e pode somar 24 pontos em caso de vitória.

O Barcelona foi surpreendido pelos andaluzes, que se colocaram em vantagem por Junior Firpo (20') e Joaquin (34'), com o Barça a reduzir por Messi (68' g.p.), três minutos antes de Giovani Lo Celso (71') ter ampliado a vantagem do Betis.

O Barcelona voltou a responder por Arturo Vidal (79'), mas a expulsão de Rakitic (81') e novo golo dos visitantes, por Sergio Canales (83'), tornou a tarefa do Barcelona praticamente impossível. A esperança regressaria com o golo de Messi (90+2'), confirmado após recurso ao VAR, mas o Betis acabou mesmo por vencer, assumindo o 12.º posto da classificação, com 16 pontos.

