Mede 1,89m, as suas mãos já foram as de um jogador de andebol e a tez do seu rosto revela uma marca oval quase perfeita gravada pelos raios de sol. É tão fácil traçar o retrato robot de Miguel Pereira como perceber o fascínio pelo mar e pela caça submarina que o levam a mergulhar durante quatro horas seguidas. É o cozinheiro de mão cheia do Rei dos Galos de Amarante.