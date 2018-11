Tempo vai piorar e domingo será dia de chuva “persistente”

A Protecção Civil e o IPMA prevêem para todo o dia de domingo “um agravamento das condições meteorológicas”, incluindo “precipitação persistente”.

Num comunicado enviado às redacções, a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) explica que o mau tempo deve-se a “uma massa de ar tropical, muito húmida, que é responsável por precipitação persistente, e por vezes forte”. Nas regiões a sul do sistema montanhoso de Montejunto-Estrela poderá haver trovoada. O comunicado refere ainda que as autoridades estão atentas à evolução dos caudais das bacias do Cavado, Douro, Vouga, Mondego, Tejo e Ribeiras do Oeste.

A Protecção Civil alerta que poderá haver formação de lençóis de água, possibilidade de cheias rápidas, inundações e dificuldades de drenagem, assim como quedas de árvores, deslizamento ou desabamento de terras, pedras ou outras estruturas. Para evitar complicações, é sugerido que os cidadãos evitem atravessar zonas inundadas e que garantam a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais.

Estes avisos surgem depois de o IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) ter emitido um aviso amarelo para 16 distritos de Portugal continental devido à chuva forte e agitação marítima no domingo: Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Setúbal, Castelo Branco, Portalegre, Vila Real, Santarém, Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga.

