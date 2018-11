“Não queremos só receber os alunos que não têm capacidade de continuar no ensino tradicional”

“Se estás aqui, é porque fazes parte da nossa história”, lê-se em letras garrafais coladas na entrada do principal pavilhão do Instituto Profissional de Transportes (IPTrans), em Loures. No dia em que a instituição assinala 25 anos, os alunos não parecem indiferentes ao peso desse quarto de século. A efeméride, assinalada esta sexta-feira com a visita do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, mobilizou a comunidade estudantil que preparou uma visita guiada ao responsável da tutela e o guiou por algumas das componentes práticas dos seus cursos.

No início, em 1993, um grupo composto pela Câmara Municipal de Loures, a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias e a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações apercebeu-se da necessidade de adequar a formação dos recursos humanos às necessidades do concelho. E quais eram? Mais gente formada na área da logística e transportes.

“A nossa experiência é que o ensino profissional no início era considerado como menos digno e com menos valor. O recrutamento inicial aconteceu em zonas que eram mais carenciadas ou onde os alunos tinham mais dificuldade em ter um percurso normal”, lembra António Pombinho, presidente da mesa da Assembleia Geral e presidente do Conselho de Orientação Estratégica.

Hoje, “a situação alterou-se”. A escola encontrou o seu espaço. Com um grau de empregabilidade de 85%, na média dos últimos três anos, é “cada vez mais apelativa”, nota António Pombinho. A oferta vai desde cursos de informática e gestão, passando pelos transportes e pelo apoio à infância. Também não se cinge apenas ao secundário. Há opções para adultos, no âmbito do projecto Qualifica, e para jovens que ainda não tenham concluído o 9.º ano — os cursos de educação e formação, conhecidos como CEF.

Mesmo assim, é difícil promovê-la. Pelo menos junto dos alunos do ensino básico inseridos em agrupamentos que também têm escolas do secundário que oferecem cursos profissionais. O alerta é lançado por Nelson Sousa, presidente do IPTrans. Sobre o tema, durante a visita à escola, o ministro da educação também defendeu que “é importante que todos os alunos tenham contacto com as escolas profissionais das suas regiões”.

O que é facto é que só nos últimos dois anos a escola começa a recuperar de uma quebra gradual no número de inscritos. Este ano, a direcção da escola diz que estão inscritos cerca de 200 alunos. No ano lectivo 2016/2017, segundo dados da Direcção-Geral de Estatística da Educação e da Ciência (DGEEC), contavam-se 146 matriculados nas ofertas profissionais. Em 2015/2016 tinham sido 100. Em 2012/2013 eram 139.

E há capacidade para mais alunos? Alguma. Mas “esse é um grande desafio e não depende só de nós”, diz Carla Cruz, assessora da Câmara Municipal de Loures e representante da autarquia na direcção do IPTrans. Os responsáveis da escola estão a estudar a ampliação do espaço, que ainda não tem data prevista de concretização.

Novos cursos

Para a representante da autarquia, este projecto já não é apenas educativo. “É também social e integração". E mais importante do que ter muitos alunos, é “criar uma identidade diferenciadora da escola”, nota Carla Cruz. “Não queremos só receber os alunos que não têm capacidade de continuar no ensino tradicional.”

Uma característica diferenciadora desta escola são os cursos a que se propõe ensinar. Este ano, é a primeira do país a abrir o curso de técnico de Tráfego de Assistência em Escala, especificamente desenhado para o trabalho em aeroportos. Para o ano, vai disponibilizar o curso de técnico de Manutenção de Aeronaves. Mais: Nos próximos dias, irá apresentar à Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional — entidade responsável por validar estes cursos — a proposta para a formação específica de motoristas de pesados.

Objectivo: ensino superior

Se quando o ensino profissional surgiu a intenção não era ir para a faculdade, hoje há uma fatia considerável de alunos que terminam estes cursos e ambicionam ter formação superior, diz a directora pedagógica Helena Nunes. Porém, “não estão preparados para os exames de acesso como os do [ensino] científico-humanístico”, reconhece a professora.

“Hoje em dia, existe um muito maior lote de oferta no ensino superior”, nota José Bourbon, director do IPTrans, o que permite que estes alunos possam também escolher opções mais profissionais, como é o caso dos Cursos de Especialização Tecnológica.

Sobre a relação entre ensino profissional e superior, o ministro da Educação sublinha que é “fundamental contar com os alunos do profissional no superior”, mas que apenas 18% dos estudantes que compõem o universo das universidades e politécnicos vem dessa área.

