Instituições querem Estado mais presente na promoção externa

As universidades e os institutos politécnicos querem que o Estado ajude a financiar as suas iniciativas de promoção do ensino superior nacional no exterior, com as quais têm atraído um número crescente de estudantes estrangeiros. A rede de embaixadas e consulados tem também um papel fundamental a desempenhar nesta estratégia, defendem as instituições.

“Não podemos ser apenas nós a financiar estas operações”, entende o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), António Fontainhas Fernandes. “Estamos a divulgar uma marca, que é Portugal”, acrescenta o mesmo responsável, elencando os efeitos positivos que a captação de alunos internacionais tem para o país, seja a entrada de divisas, bem como efeitos indirectos como as visitas de familiares e amigos dos estudantes ou um conjunto de negócios vocacionados para apoiar os estrangeiros que têm nascido nas cidades que têm ensino superior.

O maior envolvimento do Estado na promoção internacional do ensino superior não deve passar apenas pelo financiamento, diz o presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), Pedro Dominguinhos. Também é necessário garantir um reforço da articulação entre as universidades e politécnicos e a rede de consulados e embaixadas "é fundamental".

Em 2016, as instituições de ensino superior público garantiram um financiamento de 8 milhões de euros de fundos comunitários, captados através do programa Compete, para divulgar internacionalmente Portugal enquanto destino para estudar.

O projecto terminou formalmente em Junho e, com ele, também o financiamento. A presença em feiras internacionais de ensino tem, desde então, sido financiada directamente pelas instituições.

Atrair 3000 estudantes

Universidades e politécnicos têm até ao final do ano para entregar os respectivos relatórios de avaliação das iniciativas apoiadas pelo Compete. As instituições propunham-se a atrair mais 3000 estudantes nos três anos seguintes. A marca foi atingida ao fim de apenas um ano. O que quer dizer que, até ao final do projecto, o objectivo inicial “será multiplicado por três ou quatro vezes”, sublinha Pedro Dominguinhos.

Para o presidente do CCISP, o sucesso das iniciativas de promoção de Portugal como destino para estudar vai para além dos números. Esta permitiu às instituições uma “focagem” nos mercados onde o país consegue ter mais sucesso; uma aposta mais constante em feiras internacionais; bem como um aumento do número de cursos em parceria com instituições estrangeiras.

As estratégias comuns puseram fim a uma prática em que cada universidade ou politécnico decidia individualmente a sua estratégia para a promoção internacional pelo que, em várias feiras internacionais de ensino podiam encontrar-se stands de diferentes instituições portuguesas. As instituições não perderam autonomia para manter as suas próprias acções de divulgação, com esta estratégia concertada apenas haverá duas representações nacionais em eventos desse tipo: uma do subsector universitário, outra dos politécnicos.

Os fundos comunitários foram usados para financiar a presença em feiras, a aposta na divulgação em diferentes plataformas de comunicação, as iniciativas que levaram ao estabelecimento de protocolos de colaboração com outras instituições de ensino superior, câmaras de comércio e associações empresariais.

