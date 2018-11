Muitos doentes com cancro ignoram que têm direitos. Liga vai apoiar 800 este ano

Muitos doentes com cancro desconhecem que têm direitos especiais que decorrem da sua patologia. Mas há cada vez mais doentes oncológicos a pedir apoio à Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) para poder fazer valer alguns destes direitos e até para resolver conflitos legais.

O crescimento das solicitações de apoio tem sido substancial: se em 2016 a unidade de apoio jurídico da liga ajudou cerca de duas centenas de pessoas, em 2017 respondeu a mais de 500 solicitações de apoio e este ano o número deverá ultrapassar já 800, contabiliza Ana Elisabete Ferreira, advogada que colabora com a LPCC. O apoio é gratuito.

A ajuda para reclamar direitos e solucionar conflitos jurídicos é prestada através de aconselhamento, de consultas, de ajuda para pedir documentos e redigir requerimentos, elaboração de pareceres ou simples apoio burocrático, especifica a advogada, que apresenta este sábado estes últimos dados no 3.º Congresso Nacional de Prevenção Oncológica e Direitos dos Doentes, no Porto.

A Liga passou a disponibilizar apoio jurídico aos doentes em 2015, inicialmente em Coimbra (na sua sede regional) e mais tarde também no Porto (nas instalações do IPO), onde existem actualmente consultas presenciais, mas, lembra Ana Elisabete Ferreira, também é possível obter este tipo de ajuda através da Linha Cancro (contactável através do número 800 100 100 ou do endereço electrónico [email protected], todos os dias úteis das 9h às 18h).

Se os direitos fundamentais são iguais e equivalentes para todos os doentes, alguns doentes têm direitos mais específicos e é esse o caso das pessoas que apresentam um grau de incapacidade igual ou superior a 60% devido a doença oncológica, explica Ana Elisabete Ferreira.

Há vários tipos de direitos a considerar. Logo à cabeça surgem os que têm que ver com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e que incluem a isenção de taxas moderadoras, a comparticipação especial de determinados medicamentos e o regime específico para aquisição de próteses e outros produtos de apoio. No âmbito da Segurança Social, há apoios e subsídios para fazer face à situação de doença, às despesas acrescidas determinadas pela incapacidade ou à situação de invalidez, sintetiza a advogada.

Benefícios fiscais

Também estão disponíveis benefícios fiscais ao nível do IRS, do IVA, do Imposto Único de Circulação e do Imposto Sobre Veículos, em determinadas circunstâncias especificadas na lei.

Existe igualmente um regime especial para a aquisição de serviços e produtos particulares, como o cartão de estacionamento para a incapacidade motora, o crédito à habitação bonificado, a aquisição de seguros de saúde, o accionamento de seguros de vida com cobertura de invalidez e um regime especial no arrendamento urbano, no que respeita a actualizações de rendas e despejos, acrescenta Ana Elisabete Ferreira.

Os doentes com incapacidade também têm direitos específicos no trabalho, nomeadamente o direito à adequação do seu posto de trabalho. E há outras questões que surgem com menos frequência e que têm que ver, por exemplo, com o testamento vital, a participação em ensaios clínicos, a solicitação de uma segunda opinião médica e tempos de espera.

Informar sobre esta matéria é fundamental, enfatiza. Porque, mesmo que os doentes conheçam os direitos, muitas vezes não é fácil conseguir que estes sejam reconhecidos, frisa a advogada.

A área mais complicada é a das seguradoras, porque "este é um âmbito em que há maior liberdade contratual", e também há problemas devido "à falta de clareza das apólices", sublinha. Mas, de um forma geral, e especificamente na área laboral, fiscal e da segurança social, o impacto tem sido "muito positivo”.

A LPCC disponibiliza na sua página na Internet um guia dos direitos do doente oncológico.

No congresso, Ana Elisabete Ferreira vai lembrar igualmente que os doentes oncológicos também têm deveres, como o da "utilização correcta e razoável dos serviços" e "a obrigação de cortesia para com os profissionais" de saúde.

