Catarina Martins lança "três desafios colossais" ao Governo

A partir do palco do Pavilhão do Casal Vistoso, Catarina Martins começou por fazer o balanço dos três primeiros anos da solução governativa. Mas falou também para o futuro, anunciou que Marisa Matias repetirá o lugar de cabeça-de-lista do partido nas eleições europeias e deixou três "desafios colossais" ao Governo para 2019.

"O Estado Social está frágil e o país continua refém do sistema financeiro internacional e dos sectores rentistas. Por isso, o Governo tem em 2019 desafios colossais", disse. A seguir, enumerou-os.

"O primeiro resulta da opção do PS, que não hesitou em juntar-se à direita na legislação laboral, que se vai arrastando no Parlamento; é tempo de acabar com essa vergonha e aprovar uma lei que protege os contratos, que impede a precariedade e que qualifica o trabalho. O segundo é que o Governo não se importou em dar uma cambalhota para mudar de voto e proteger a EDP quando o Parlamento já tinha aprovado uma taxa sobre as rendas da energia; é tempo de acabar com elas. O terceiro desafio é que os atrasos na lei de bases da saúde ou no investimento em transportes públicos são maus indicadores sobre a vontade de deixar tudo na mesma; é tempo de cumprir o SNS e de responder pelos transportes de qualidade".

Marisa em Bruxelas

Sobre as europeias, Catarina Martins falou na "extraordinária deputada" e na "militante corajosa" que Marisa Matias tem sido, para concluir: "A proposta que farei à próxima Mesa Nacional, se assim for o sentido da decisão desta convenção, é esta: que seja a Marisa Matias a nossa primeira voz nas eleições europeias de Maio de 2019.

"Responder à altura das responsabilidades que o Bloco tem hoje não exige menos do que isso: ter a melhor candidata no Parlamento Europeu. Não só a melhor candidata que o Bloco pode ter, mas a melhor candidata que o país pode ter. A Marisa Matias", explicou.

