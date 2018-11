Incêndios na Califórnia matam pelo menos cinco pessoas

Os incêndios florestais que lavram desde quinta-feira no estado norte-americano da Califórnia alastraram esta sexta-feira e mataram pelo menos cinco pessoas. Os corpos das vítimas foram encontrados carbonizados no interior dos seus carros. Segundo as autoridades, estariam a tentar fugir da cidade de Paradise, a cerca de 300 quilómetros a nordeste de São Francisco.

Escreve a agência de notícias Associated Press que a força do vento acentuou-se durante a madrugada desta sexta-feira, obrigando as autoridades a ordenar a saída de pessoas de 75 mil casas naquela região. Em toda a Califórnia, serão 150 mil as pessoas deslocadas.

Mais a sul no mesmo estado, na cidade costeira de Malibu, foram 30 mil as pessoas a receber ordem de fuga. Malibu, tal como a vizinha Calabasas, é morada de inúmeras estrelas da música e do cinema. Várias delas, como Cher ou Kanye West, tiveram de abandonar as suas casas. As chamas obrigaram ainda ao encerramento de escolas e de várias universidades.

Desde quinta-feira que diversos incêndios já consumiram 2,838 hectares de floresta naquele estado. O porta-voz do departamento de florestas e protecção contra incêndios da Califórnia, Scott Mclean, admite que é expectável que o número de vítimas mortais aumente, uma vez que as chamas bloquearam as estradas e as forças de resgate estão a ter dificuldades no acesso aos locais afectados.

Em plena cidade de Los Angeles, em Griffith Park, as chamas obrigaram um zoo a retirar aves e alguns primatas das suas instalações. “Animais e funcionários estão a salvo” para já, diz a instituição num comunicado citado pela agência Reuters.

Ainda em Los Angeles, a revista Variety conta ainda que o incêndio destruiu um dos cenários em que é filmada a série televisiva norte-americana Westworld, na zona de Agoura Hills.

O vice-governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou o estado de emergência para a área atingida pelo fogo e solicitou ao Presidente Donald Trump a declaração de estado de emergência federal, uma vez que as condições meteorológicas perigosas deverão prolongar-se pelos próximos dias. No Twitter, Donald Trump tem feito várias publicações sobre as eleições intercalares norte-americanas e até sobre a sugestão de Macron de avançar com um exército europeu, mas não se encontra qualquer declaração sobre o incêndio que está a consumir um dos estados norte-americanos.

