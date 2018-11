Florida vai ter recontagem de votos

A Florida vai levar a cabo uma recontagem de votos à máquina nas suas eleições para o Senado norte-americano e para o cargo de governador do estado – as duas corridas, junto com as de governador na Geórgia e a do Senado no Arizona, são as mais importantes cujos resultados das eleições intercalares (midterm) de terça-feira são ainda inconclusivos.

Os resultados da recontagem na Florida deverão ser conhecidos na terça-feira pelas 15h locais, 20h em Portugal Continental. Na corrida para o Senado neste estado, a diferença entre o governador republicano Rick Scott e o senador democrata Bill Nelson, que tentava a reeleição, desceu este sábado para 12.500 votos, ou seja, 0,15%.

No caso da corrida para governador, resultados não oficiais mostravam o republicano Ron DeSantis com uma vantagem de 33.700 votos, ou seja 0,41%, sobre o candidato democrata Andrew Gillum.

As acusações e processos judiciais na Florida nos últimos dias fazem lembrar a recontagem da eleição presidencial de 2000, quando o nome do Presidente dos EUA se manteve uma incógnita durante semanas até o Supremo interromper a recontagem e declarar que o republicano George W. Bush vencera o democrata Al Gore.

