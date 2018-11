Ataque cardíaco aos comandos de um avião resulta em acidente fatal no Iowa

Um pequeno avião despenhou-se na sexta-feira no estado norte-americano do Iowa, matando os seus quatro ocupantes, segundo noticiou a Associated Press.

De acordo com as conclusões preliminares da investigação às causas do acidente, divulgadas este sábado, o piloto terá sofrido um ataque cardíaco aos comandos da aeronave. Um dos ocupantes do aparelho terá então tentado controlar o avião e realizar uma aterragem de emergência, mas a manobra não teve sucesso.

O avião acabaria por despenhar-se num prado a apenas seis quilómetros do aeroporto do condado de Guthrie. As vítimas eram três homens de 49, 36 e 28 anos e uma adolescente de 15.

