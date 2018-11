Tiago Fernandes: "Estou sempre pronto para ajudar"

Depois do triunfo nos Açores e do empate em Londres, Tiago Fernandes vai cumprir neste domingo o seu terceiro e último jogo como treinador do Sporting antes de ceder a posição a Marcel Keizer. Será em Alvalade, frente ao Desportivo de Chaves, e depois disso, o jovem técnico de 37 anos ainda não sabe o que irá fazer, mas está disponível para fazer o que o presidente Frederico Varandas lhe tiver reservado.

"Estou muito grato ao Sporting por me reconhecerem como treinador e irei continuar grato seja qual for a minha posição. Sou muito solidário com quem chega ou com quem cá esta há muitos anos. Estou sempre pronto para ajudar", garantiu o treinador que pegou na equipa após o despedimento de José Peseiro.

Mas, antes de dar o lugar ao sucessor holandês, Tiago Fernandes quer deixar o Sporting mais perto da frente, o que pode bem acontecer, já que os dois líderes FC Porto e Sp. Braga se defrontam. Um deles irá, de certeza perder pontos e o Sporting pode, pelo menos, subir na classificação, mas, para isso terá de ganhar a uma equipa que já empatou esta época com Benfica e FC Porto e fez a vida difícil ao Sp. Braga.

"Este é um jogo importante para nós. Vamos tentar não cometer erros para não sofrer nenhuma surpresa. Conheço bem o treinador [Daniel Ramos]. As ideias dele são difíceis de contrariar, é um treinador pragmático", reforçou o filho de Manuel Fernandes, que não está preocupado com o jogo entre os dois primeiros: "Estamos preocupados com o nosso jogo, ninguém vem correr por nós e não vamos contar com nada antes do jogo."

Sobre Miguel Luís, o jovem lançado para a titularidade no Emirates, Tiago Fernandes considerou que o médio ainda "tem muito a aprender". "Tenho puxado por ele. Ele ainda tem de aprender com os outros. Pode jogar em várias posições, mas penso que pode render mais como 'oito'", reforçou o técnico, revelando que Raphinha ainda não irá voltar ao "onzer, mas que talvez possa ter alguns minutos.

Tiago Fernandes, que foi o adjunto de Peseiro antes de ser o seu substituto, considera ainda que a equipa está em progressão e que ainda pode crescer mais: "Temos crescido desde o início da época. A equipa tem margem de progressão e de crescimento. É preciso dar seguimento ao que tem sido feito desde o primeiro dia."

