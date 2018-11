Rui Vitória assume quebra de confiança

O treinador do Benfica admitiu este sábado que os maus resultados dos últimos encontros retiraram confiança à equipa, porém espera ultrapassar esta fase diante do Tondela, na partida da 10.ª jornada da I Liga.

"São fases que as equipas, às vezes, atravessam. Há 15 dias estivemos na primeira posição e é uma espiral que se instala, que retira a confiança. Acontecem, mas são para ser ultrapassadas", começou por dizer Rui Vitória, em conferência de imprensa, acrescentado: "Os resultados não aparecem, mas tenho obrigação de olhar de outra forma".

Contudo, o treinador das “águias” realçou a "determinação e a convicção" que a equipa tem tido dentro de campo, lamentando a "dose de infelicidade que tem feito a diferença nos resultados".

Na antevisão ao encontro deste domingo, Rui Vitória deixa evidente a intenção de vencer: "Temos a consciência da importância do jogo e queremos muito ganhar".

Os quatro encontros sem vencer não colocam qualquer tipo de pressão ao técnico, que defende ser "sempre a mesma".

"A pressão é a de querer ganhar pelo clube que represento e a de trabalhar para ser melhor. Vivo entusiasmado com o meu trabalho. Não me perturbo com muita facilidade", sublinhou.

Rui Vitória adiantou que Jonas fará parte do lote de convocados, ao contrário de Salvio.

