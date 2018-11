Nacional vence derby da Madeira

O Nacional bateu este sábado o rival Marítimo, por 1-0, no derby madeirense da 10.ª jornada da I Liga, conquistando a primeira vitória e os primeiros pontos da época na Choupana.

A formação de Costinha engrossou um grupo de quatro equipas com nove pontos (Boavista, Feirense e Tondela), encurtando para um ponto a distância para os maritimistas, que não vencem desde a quarta jornada.

João Camacho (65') foi o autor do único golo do encontro, conseguido num cabeceamento após cruzamento do lateral Kalindi.

