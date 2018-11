Hamilton deu à Mercedes a 100.ª pole position

Foi já com o título de campeão do mundo no bolso que Lewis Hamilton arrecadou neste sábado a pole position para o Grande Prémio do Brasil. É a 10.ª vez na presente temporada de Fórmula 1 que o britânico da Mercedes é o mais rápido na qualificação.

Com 1m07,301s, Hamilton alcançou a 82.ª pole da carreira, que coincide com a 100.ª da Mercedes, numa corrida em que a escuderia germânica poderá conquistar o Mundial de construtores. Para o evitar, a Ferrari terá de somar nesta prova mais 13 pontos que a rival.

"O tempo estava incerto. A chuva não caiu como se esperava. Foi uma classificação muito difícil, a Ferrari estava muito forte. Estou muito feliz de estar no Brasil. Aprecio muito o apreço que os brasileiros têm por mim. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, veremos se a nossa escolha de pneus será a melhor", afirmou Lewis Hamilton.

No segundo lugar ficou Sebastian Vettel (Ferrari), mas o alemão pode ainda vir a ser penalizado, devido a uma alegada infracção na altura das pesagens. Em pista, Vettel ficou a 0,093s do primeiro, enquanto na terceira posição ficou Valtteri Bottas (Mercedes), a 0,160s.

