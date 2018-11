Gonçalo Alves vezes cinco na vitória do FC Porto

O FC Porto bem pode agradecer a Gonçalo Alves os pontos amealhados na 5.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins. No pavilhão Dragão Caixa, o avançado português marcou todos os cinco golos com que os "azuis e brancos" derrotaram o Sp. Tomar (5-2), permitindo uma subida provisória à liderança da tabela.

Ao intervalo, o FC Porto ganhava por 2-0, o Sp. Tomar ainda reduziu, mas Gonçalo Alves estava imparável e completou cinco golos, com um penálti e dois livres directos convertidos. No final, o internacional português elogiou o trabalho defensivo da equipa e dedicou a exibição ao avô, que morreu na semana passada.

