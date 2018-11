Golo nos últimos minutos isola FC Porto na liderança

O FC Porto conseguiu desembaraçar-se do Sp. Braga na frente do campeonato graças a um triunfo difícil sobre os minhotos (1-0), no Estádio do Dragão, na 10.ª jornada. Um golo de Soares, a dois minutos do fim do tempo regulamentar, decidiu um encontro sempre muito equilibrado e permitiu aos "dragões" isolarem-se no comando, com 24 pontos.

Numa primeira parte muito repartida, houve uma verdadeira ocasião para cada lado: um cabeceamento falhado de Dyego Sousa após cruzamento de Sequeira e um remate de Brahimi após passe de Marega, travado por uma grande defesa de Tiago Sá.

O Sp. Braga começou o segundo tempo com maior controlo e acertou pela primeira vez na barra aos 55', através de um remate forte de Ricardo Esgaio. Mais tarde, o FC Porto equilibraria, com Herrera a entrar para o lugar de Brahimi, mas seriam de novo os minhotos a ficar perto do golo: Dyego Sousa criou e, aos 77', Fransérgio atirou ao ferro da baliza de Casillas.

O único golo do jogo, porém, surgiria na baliza contrária. Otávio, lançado a meio da segunda parte, cruzou com precisão e Soares, ao segundo poste, ganhou nas alturas sobre Goiano e cabeceou com êxito, aos 88'.

