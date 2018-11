Desp. Aves bate Rio Ave reduzido a dez

O Desp. Aves venceu este sábado o Rio Ave, por 2-1, em encontro da 10.ª jornada da I Liga, somando a segunda vitória consecutiva no campeonato, o que lhe permitiu sair da zona de despromoção e deixar os vila-condenses enfraquecidos na luta pelo terceiro lugar e já ao alcance do Benfica.

Rodrigo Soares (16') deu vantagem à formação avense ao converter um penálti cometido por Nadjack sobre Nildo Petrolina. Com o Rio Ave reduzido a dez unidades, por expulsão do lateral, a equipa de José Mota aumentou a vantagem já no período de compensação antes do intervalo, com Diego Galo (45+1') a fazer um desvio feliz, na sequência de um cabeceamento de Carlos Ponck após marcação de um canto.

O Rio Ave conseguiu reduzir, também nos "descontos", por Bruno Moreira (90+1'), num cabeceamento colocadíssimo que surpreendeu o guarda-redes André Ferreira.

O Desp. Aves soma 10 pontos e é 12.º da classificação, enquanto o Rio Ave segue em quarto lugar, com 18 pontos.

