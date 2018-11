Borussia vence Bayern e amplia diferença para sete pontos

É certo que ainda falta muito tempo e muitos jogos até ao desfecho da temporada, mas começa a adivinhar-se o final do reinado do Bayern Munique na Bundesliga. Os bávaros são campeões da Alemanha há seis épocas consecutivas, mas neste sábado foram derrotados pelo Borussia Dortmund.

Num jogo muito disputado, o Bayern esteve duas vezes em vantagem no marcador, mas o Borussia reagiu sempre e conseguiu mesmo consumar a reviravolta. Com este triunfo a equipa de Dortmund reforçou a liderança na classificação, e já tem sete pontos de avanço sobre os bávaros.

As duas equipas entravam em campo separadas por quatro pontos e até foi o Borussia a dispor da primeira oportunidade de golo. Reus surgiu isolado, mas pareceu precipitar-se no remate e a bola saiu fácil para Neuer (10’). Porém, o Bayern foi subindo de rendimento e assumiu o controlo da partida. Com uma pressão asfixiante, a equipa de Niko Kovac dominava a posse de bola e encostava o adversário à área defensiva. O primeiro aviso foi dado por Ribéry – aos 17’ o remate de primeira passou ligeiramente ao lado – mas o suspeito do costume foi muito mais eficaz: após cruzamento de Gnabry, Lewandowski desviou de cabeça para o 0-1.

A segunda parte trouxe um Borussia muito melhor, e logo aos 49’ os líderes da Bundesliga chegaram ao empate. Reus converteu o penálti que ele próprio tinha sofrido.

O 1-1 durou pouco, porque logo a seguir, em mais uma jogada pelo lado direito, Lewandowski recolocou o Bayern na frente do marcador.

Mas era o Borussia que estava melhor na partida, e a equipa de Lucien Favre ia acumulando ocasiões para marcar. Paco Alcácer quis fazer uma finta a mais e desperdiçou a oportunidade (62’), e Reus atirou por cima, quando tinha tudo para fazer melhor (65’). A superioridade seria traduzida em golo aos 67’, com Reus a disparar de primeira, após passe de Piszczek no lado direito, para o 2-2.

O Borussia não levantou o pé do acelerador e passou pela primeira vez para a frente do marcador aos 73’. Isolado após excelente passe de Witsel, Paco Alcácer surgiu cara a cara com Neuer e não tremeu: atirou para o 3-2, levando os adeptos ao delírio.

Kovac lançou Renato Sanches (no Borussia, Raphaël Guerreiro não saiu do banco de suplentes) mas o Bayern não conseguiria evitar a derrota apesar de dominar a recta final do encontro. No último minuto do encontro, Lewandowski ainda chegaria a introduzir a bola na baliza de Hitz, com um toque de calcanhar, mas o lance seria correctamente anulado por fora de jogo do internacional polaco.

O Borussia passou a somar 27 pontos e comanda a Bundesliga, com mais quatro pontos do que o Borussia Mönchengladbach e mais sete do que o Bayern. Os bávaros conseguiram apenas duas vitórias nos últimos sete jogos no campeonato alemão.

