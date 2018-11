Benfica só com vitórias no Nacional de voleibol

O Benfica segurou neste sábado o estatuto de única equipa só com vitórias no Nacional de voleibol, triunfando na Luz sobre o VC Viana por 3-0 (25-17, 25-13 e 25-18) em jogo da oitava jornada. Foi o oitavo triunfo no campeonato para a formação "encarnada", que ainda está, no entanto, atrás do Sporting, que tem mais um jogo disputado.

Os "leões", que já perderam esta época com o Benfica para o campeonato, triunfaram neste sábado, em Guimarães, também por 0-3 (17-25, 28-30 e 14-25).

Resultados

Sp. Espinho-Famalicense, 3-0

AA S. Mamede-Fonte Bastardo, 3-2

Esmoriz-Leixões, 0-3

V. Guimarães-Sporting, 3-0

Benfica-VC Viana, 3-0

AA Espinho-SC Caldas, 1-3

