Basquetebol: Benfica mantém registo perfeito na Liga

O Benfica prossegue em grande forma na Liga portuguesa de basquetebol, consolidando neste sábado a liderança da prova, com seis vitórias em outros tantos jogos. Na Madeira, os "encarnados" derrotaram o CAB por 69-89.

Depois do triunfo sobre o FC Porto na jornada passada, na 6.ª ronda o Benfica cedo se superiorizou aos insulares e ao intervalo ganhava por já por uma margem confortável, com grande eficácia nos lançamentos longos. A supremacia acentuou-se no segundo tempo e os "encarnados" somam agora 12 pontos no campeonato.

Para domingo está reservado o grande jogo da 6.ª jornada. No pavilhão Dragão Caixa, o FC Porto recebe o campeão nacional (17h), a Oliveirense, que em caso de vitória poderá alcançar o Benfica na classificação.

