Barra de Casillas aguentou despique aceso pela liderança

O FC Porto assumiu, ainda que sem se furtar a uma elevada dose de sofrimento, o comando isolado do campeonato, impondo-se na 10.ª jornada a um Sp. Braga destemido (1-0), que demonstrou não ser por mero acaso que se apresentou no Estádio do Dragão em condições de discutir, taco a taco, o primeiro lugar com o campeão nacional.

O intenso braço-de-ferro durou 88 minutos, deixando os minhotos a escassos instantes de manterem a invencibilidade na presente época. Mas acabaram por capitular quando se deixaram enfeitiçar pela magia de um Otávio, que voltou a ter o condão de ser decisivo.

Positivo/Negativo Positivo Soares Assinou o golo que coloca o FC Porto na liderança isolada num jogo de grande entrega e inexcedível capacidade de luta.

Positivo Fransérgio Exibição enorme, apenas beliscada pelo golo falhado no remate à barra. Grande dose da intensidade dos bracarenses deveu-se à abordagem cerebral de cada lance.

Positivo Sequeira Apesar de ter que lidar com o virtuosismo de Corona, esteve à altura a defender nos momentos cruciais, levando o Sp. Braga a controlar todo o corredor. Negativo Marega Foi o que mais sofreu com a estratégia montada por Abel Ferreira. E quando teve espaço e oportunidade, falhou de forma inexplicável.

Depois do cumprimento dos técnicos, em pleno relvado, a selar a troca de galhardetes das conferências de imprensa da véspera, o Sp. Braga enviou uma mensagem clara no primeiro minuto, dizendo ao FC Porto que não teria problemas em assumir-se e, sempre que possível, mexer os cordelinhos do jogo, como, aliás, tentou provar com uma pressão altíssima, que obrigou os “dragões” a medirem bem todas as acções.

Na tentativa de demarcarem bem o território, os minhotos posicionaram-se com máximo rigor de forma a camuflarem todos os espaços que pudessem levar os portistas a explorar a profundidade de que Marega tanto dependia para dar sentido à ideologia de Óliver. Apesar de muito pressionado e obrigado a pegar na bola uns bons metros mais longe da área bracarense, o aniversariante espanhol até foi o primeiro a tentar o remate, levando, pouco a pouco, a equipa a encontrar-se e a colocar o visitante no lugar que o Dragão lhe tinha destinado.

Mas a noite era, sobretudo, para esgrimir egos entre líderes. E o Sp. Braga sabia que podia ferir o orgulho portista com um golpe profundo, como os que Paulinho e Dyego Sousa tentaram na primeira meia hora, mantendo aceso o “diálogo” com os campeões nacionais e um equilíbrio de forças que iluminava a noite.

Dessa discussão acabou por resultar um clarão quando, no limite do risco, Óliver accionou Marega, para o maliano deixar Brahimi em posição de colocar o FC Porto em vantagem. Valeu aos bracarenses a luva de Tiago Sá, a negar o mais que provável golo inaugural.

O duelo de guarda-redes estava oficialmente aberto e Casillas, que se limitara a controlar a trajectória da bola, era obrigado a intervir para evitar o golo de Esgaio. Imperava o equilíbrio e a incerteza, apesar do ligeiro e natural ascendente “azul e branco” com que se atingiu o intervalo, logo após o FC Porto reclamar a intervenção do VAR num lance na área do Sp. Braga, que Soares Dias não precisou de rever.

Reacções “Foi um jogo muito competitivo, com equipas organizadas. Tivemos a felicidade porque fomos à procura dela, pelas mexidas que fiz contra um bom adversário”.

Sérgio Conceição “Orgulhoso? Sim, não especulámos. Jogámos com o campeão em título, que foi a equipa mais eficaz, mas não foi a melhor em campo. Mas parabéns ao FC Porto”.

Abel Ferreira

Da análise feita pelos técnicos ao primeiro assalto resultou um início de segunda parte com o FC Porto empenhado em controlar e o Sp. Braga atento à possibilidade de conquistar um ponto, sem nunca abdicar da capacidade de agredir o adversário. A prova de que essa postura poderia trazer dividendos esteve nos dois remates devolvidos pela barra de Casillas. Primeiro num tiro fulminante de Esgaio (55’) e, mais tarde, na que foi a maior perdida dos minhotos, com Fransérgio a deslumbrar-se e a falhar com estrondo (77’). De resto, antes já Marega se tinha engasgado com uma oferta inesperada de Bruno Viana, com o avançado portista a perder o tempo de remate e a permitir que o central emendasse o erro.

Cada vez mais impaciente, Sérgio Conceição arriscava um pouco mais com a troca de Maxi por Otávio, baixando, em tese, Corona para a lateral, decisão que provocou alguns calafrios naquele sector, até porque o mexicano continuava empenhado em atacar o espaço de Sequeira. A verdade é que Otávio acabaria por desempenhar, mais uma vez, um papel crucial ao descobrir Soares nas costas de Marcelo Goiano, colocando a bola na cabeça do avançado, que sentenciou o duelo e desempatou o jogo e a questão da liderança.

