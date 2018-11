Dez canções para um fim-de-semana de chuva

Este é um daqueles fins-de-semana para ficar de manta no sofá — se tiver a sorte de não estar a trabalhar. É que se hoje o dia está feio, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera avisa que a chuva vai intensificar-se em todo o país a partir das primeiras horas de domingo.

Fique então por casa que para além de leitura, damos-lhe música:

Águas de Março – Tom Jobim e Elis Regina

Raindrops Keep Fallin’ On My Head – B.J. Thomas

Chove Chuva – Jorge Ben Jor

Singing In The Rain – Gene Kelly

Only Happy When It Rains – Garbage

Little April Showers – da banda sonora de Bambi

Why Does it Always Rain On Me – Travis

Umbrella – Rihanna

November Rain – Guns N’ Roses

Chuva Dissolvente — Xutos & Pontapés

