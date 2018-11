Transferir ficheiros sem partilhar a password? Onze soluções para deputados (e para todos nós)

Nos últimos dias soube-se que a password do deputado e secretário-geral do PSD, José Silvano, foi usada por outra pessoa para fazer o registo de presença no plenário da Assembleia da República, quando na realidade o parlamentar se encontrava em Vila Real. Esta sexta-feira, a deputada do PSD Emília Cerqueira assumiu ter a password do secretário-geral do PSD, justificando que a usou para aceder a documentos de trabalho no terminal do computador do parlamentar no plenário.

"É uma prática corrente em todas as organizações e agora toda a gente se preocupa como um bando de virgens ofendidas - desculpem a expressão, mas eu sou do Alto Minho - numa terra onde não há virgens", disse.

PUB

Mas não existem alternativas para a partilha de ficheiros sem troca de passwords? Existem, e o PÚBLICO listou alguns dos serviços gratuitos mais utilizados. Alguns assentam numa cloud (ou nuvem), um arquivo online que faz com que os ficheiros possam ser consultados e descarregados a partir de qualquer local. Outros são semelhantes a um serviço de email, mas permitem o envio de ficheiros volumosos que não podem ser trocados, por exemplo, pelo Gmail:

PUB

Dropbox – Possuí até 2 GB de armazenamento gratuito

PUB

One Drive – Até 5 GB de armazenamento gratuito. Para armazenamento extra: 50 GB por 1,80 euros/mês

iCloud – pode ser usada por clientes da Apple. Até 5 GB de armazenamento grátis

Google Drive – Possibilita armazenar gratuitamente 15 GB

WeTransfer – A plataforma WeTransfer permite partilhar ficheiros através do email ou da criação de um link para fazer download dos documentos. Podem ser transferidos ficheiros até 2 GB gratuitamente.

Sapo Transfer – Permite o envio de 3 GB de forma gratuita. Os ficheiros ficam disponíveis para download durante sete dias.

MyAirBridge – A My Air Bride permite transferir ficheiros ou através de email ou através de um link que remete para o download. Disponibiliza o armazenamento e transferências gratuitas até 20 GB. Os dados ficam disponíveis três dias

Send Anywhere – Permite enviar um ficheiro até 4 GB via browser, 10 GB através do plugin do Outlook ou extensão do Chrome e 20 GB através das apps para Android ou iOS. Funciona através de um código de seis dígitos e permite enviar ficheiros para vários destinatários. Guarda os ficheiros durante oito dias.

Amazon Drive – Serviço disponibilizado caso adira à subscrição da Amazon Prime. Dispõe de armazenamento ilimitado para fotografias e 5 GB para ficheiros de outro.

Mediafire - Permite enviar até 10 GB de ficheiros, oferece 50 GB de espaço de armazenamento e o utilizador pode enviar ficheiro com um tamanho individual até 4GB.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

pCloud – Permite armazenar 10 GB e enviar ficheiros de 5 GB de forma gratuita. Permite cifrar o conteúdo.

Por fim, se não quiser recorrer a um serviço online, pode sempre partilhar um disco rígido externo.

PUB