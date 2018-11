Paulo Rego deixa vice-presidência da Global Media

Paulo Rego vai deixar de ser vice-presidente da comissão executiva da Global Media Group. Paulo Rego sai um ano depois de ter chegado à empresa à qual pertencem o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias e a TSF. Rego mantém-se contudo como administrador não-executivo, escreve o Meios e Publicidade, que avançou a notícia nesta sexta-feira.

Durante este último ano, Paulo Rego liderou a Plataforma Internacional e o projecto V Digital.

A decisão terá sido tomada com consenso entre todos os accionistas, escreve o jornal. A administração não faz comentários e a decisão ainda não terá sido comunicada internamente.

Paulo Rego entrou no grupo Global Media em Novembro de 2017, através do grupo JKJ de Macau, que investiu 30%. Os restantes accionistas eram José Pedro Soeiro, também com 30%, Joaquim Oliveira, com 20%, e os bancos Millennium BCP e Novo Banco, com 10% cada um.

A comissão executiva manter-se-á Vítor Ribeiro, como presidente executivo (CEO), Guilherme Pinheiro, responsável financeiro. As questões editoriais serão coordenadas pelo director-geral Afonso Camões, que em Setembro deste ano passou a director-geral de conteúdos do grupo.

Também nesta sexta-feira soube-se que os trabalhadores da Global receberam também um e-mail dos Recursos Humanos a informá-los de que o subsídio de Natal não seria pago com o ordenado de Novembro, como habitual, mas durante a primeira quinzena de Dezembro, dando conta de problemas de tesouraria na empresa.

