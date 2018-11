Jornalistas Cândida Pinto e Helena Garrido escolhidas para directoras adjuntas de Informação da RTP

A jornalista da SIC Cândida Pinto e a jornalista Helena Garrido, antiga directora do Jornal de Negócios e actual comentadora da RTP vão integrar a direcção de Informação da RTP como directoras adjuntas, apurou o PÚBLICO.

Maria Flor Pedroso, que foi nomeada directora há um mês na sequência da saída de Paulo Dentinho, mantém como adjunto o jornalista António José Teixeira e volta a promover a adjunto Hugo Gilberto (este último está no Centro de Produção do Norte da RTP). Hugo Gilberto tinha “descido” a subdirector na remodelação do final de Julho.

PUB

Para subdirectores foram escolhidos Alexandre Brito, Joana Garcia (que fora retirada da direcção de Informação por Paulo Dentinho na remodelação que fizera no Verão) e Rui Romano.

PUB

A saída dos até aqui directores adjuntos João Fernando Ramos e Vítor Gonçalves e a nomeação das duas novas directoras adjuntas terão de ser alvo de parecer vinculativo da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, depois de ouvir todos os profissionais em causa.

PUB

No caso de João Fernando Ramos, continua por concluir o processo de averiguações da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista acerca da sua alegada parcialidade na escolha dos entrevistados do Jornal 2 (que apresenta), com preponderância de governantes e socialistas e até de patrocinadores da sua equipa de automobilismo

Para Cândida Pinto será um regresso à estação pública trinta anos depois de ali ter feito formação em televisão quando era em simultâneo jornalista na Antena 1. Entretanto passou também pela TSF e está na SIC desde a criação daquele canal privado. Ali notabilizou-se pelos conteúdos de investigação e pelas reportagens em cenários de conflito. Esteve também na direcção da SIC Notícias durante alguns anos – tal como António José Teixeira.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Helena Garrido, antiga jornalista do PÚBLICO, fez a sua carreira no jornalismo económico, tempo passado por vários jornais da especialidade – como subdirectora do Diário Económico e mais recentemente directora do Jornal de Negócios – e generalistas como o Diário de Notícias e Expresso. É cara assídua nos painéis de comentadores da RTP e voz de análise semanal na Antena 1.

Embora a escolha de Maria Flor Pedroso para directora de Informação tenha deixado alguma satisfação por ter sido encontrada uma solução interna na empresa – esse foi, aliás, o único elogio que o Conselho de Redacção da RTP deixou no seu parecer –, a contratação de duas directoras adjuntas no mercado deverá causar mal-estar na redacção da estação pública. O processo de regularização de trabalhadores precários tem-se arrastado e ainda na passada segunda-feira se realizou um protesto destes trabalhadores à porta da empresa.

PUB

Dos 300 trabalhadores da rádio e da televisão públicas que se candidataram ao programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública (PREVPAP), apenas 130 tiveram resposta positiva para serem integrados nos quadros já há vários meses, mas essa formalização continua por acontecer. Além disso, há casos com discrepâncias, em que a administração considera que devem ser integrados mas a comissão de avaliação não e vice-versa.

PUB