CDS-PP preocupado com atraso do ministério nos pagamentos aos livreiros

A deputada do CDS-PP Ana Rita Bessa mostrou esta sexta-feira “preocupação” sobre os atrasos nos pagamentos aos livreiros relativos aos vales para os manuais escolares, gratuitos até ao 6º ano.

A situação “acontece por falta do pagamento do Ministério da Educação, que pagou 50% do valor e afirma-o com orgulho”, segundo a deputada, alertando que os “pequenos livreiros se queixam de asfixia financeira” por não conseguirem sustentar a verba restante em falta, como noticiado esta sexta-feira pelo Jornal de Notícias (edição impressa, não disponível online).

Ana Rita Bessa chama a atenção para a possibilidade de alguns desses pequenos proprietários de livrarias admitirem que “no próximo ano não vão aderir” ao programa dos manuais gratuitos.

A deputada referiu que a bancada do CDS-PP questionou o ministro-Adjunto da Economia Pedro Siza Vieira, que se encontra numa audição no Parlamento, sobre se haverá lugar a pagamento de juros de mora por este atraso.

Considerando que o atraso “não é aceitável”, Ana Rita Bessa prevê que a situação se possa "agravar" no próximo ano, já que está estabelecido a gratuitidade dos manuais até ao 12ª ano de escolaridade, envolvendo um montante entre 80 a 100 milhões de euros.

