Grupo extremista cola cartazes contra “ideologia de género” em mais de 300 escolas

A organização Escudo Identitário espalhou mais de 1000 cartazes em cerca de 300 escolas contra aquilo a que chamam “ideologia de género” e o seu “perigo”. Activo no Facebook há cerca de um ano, o grupo demonstra ligações à extrema-direita e anuncia esta acção nas escolas como forma de combater uma alegada “doutrinação ideológica” em curso no ensino. As autoridades estão a acompanhar o fenómeno de reaparecimento de grupos ligados à direita radical.

PUB

O último relatório de Segurança Interna dava conta, em Março, de um regresso em força de movimentos conotados com a extrema-direita durante o ano de 2017. A Polícia Judiciária não quis comentar o caso, mas o P3 sabe que estão a acompanhar as acções de grupos como o Escudo Identitário.

Cartazes como aqueles que foram espalhados em escolas de Lisboa, Porto, Faro, Montijo, Almada, Cascais, Oeiras, Loures, Sintra e Vila Nova de Gaia configuram a prática de crime. Se forem avistados, são retirados pelas autoridades, que iniciam nessa altura uma investigação para perceber a proveniência da acção.

PUB

Foto Cartazes colados em escola do centro do Porto Adriano Miranda

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo informação da própria organização na sua página do Facebook, onde tem quase cinco mil seguidores, os cartazes foram colados no domingo passado por “dezenas de escudistas” divididos em “dez grupos de trabalho”. Na mesma rede social, o grupo argumenta: “A Ideologia de Género é, sem sombra de dúvida, a prova de que vivemos numa era de obscurantismo científico, comparável apenas aos dias mais negros da Era Medieval. Numa altura em que os factos são remetidos para segundo plano, deixando as emoções e os sentimentos reinarem, é normal que ideias pseudocientíficas como estas imperem.” O P3 tentou falar com a associação, mas não obteve qualquer resposta.

No cartaz, explicam, conjugaram “o símbolo do Risco Biológico com o símbolo da confusão de género, de modo a avisar tudo e todos que este tipo de brincadeiras sem qualquer base científica não tem lugar na nossa sociedade, muito menos nas nossas escolas”.

Mais populares A carregar...

O grupo — que se nomeia “patriota”, “apartidário” e “defensor dos valores tradicionais ocidentais” — tem promovido várias acções na rua e são particularmente activos no Facebook.

PUB