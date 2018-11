Empresa de Barcelos cria meias de futebol com “bolso” para as caneleiras

Uma empresa de Barcelos criou meias de futebol com "bolsos" para as caneleiras, que melhoram a circulação sanguínea nas pernas e reduzem a vibração e fadiga musculares, aumentando assim a performance e o conforto dos desportistas. Em comunicado enviado à Lusa, a Inbictum explica que as meias não têm costuras e são compostas por duas camadas, uma das quais interna, que funciona como bolso para a caneleira. Segundo a empresa, a caneleira fica segura à perna pela acção da compressão exercida pela camada mais externa.

"A compressão graduada melhora a circulação sanguínea nos membros inferiores, ao mesmo tempo que reduz a vibração e fadiga musculares, diminuindo também as dores musculares pós-treino, para uma melhor performance e mais rápida recuperação", acrescenta.

Com aquelas meias, o futebolista coloca as caneleiras no bolso, acabando a necessidade de usar fita-cola ou perneiras para as segurar. Denominadas inPocket Pro, as meias são compostas por "uma mistura de fibras de elevada performance", que permitem "uma elevada respirabilidade".

No decorrer do processo de teste e de validação, jogadores profissionais de futebol foram convidados a experimentar os vários protótipos que foram desenvolvidos pela empresa e foram dando o seu feedback. "Foram feitas todas as alterações convenientes em virtude dos testes e das recomendações dos jogadores, acerca do que eles consideravam fundamental para aumentar a performance e o conforto", assegura.

As meias inPocket Pro são o primeiro produto comercial da Inbictum e em breve será lançada uma campanha de crowdfunding na plataforma de Indiegogo. O dinheiro angariado será usado para a "produção em massa" das meias.

