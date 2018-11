Estará Rui Rio a perder o juízo?

Depois de chamar "pequenas questiúnculas" a atitudes graves de falta de ética e seriedade de José Silvano, Rui Rio resolveu agora responder em alemão a uma pergunta feita em português sobre a atitude de José Silvano, que ainda ontem no início da comissão de ética deu uma prova da sua falta de "honestidade intelectual". Rui Rio já não é tão rigoroso como apregoava na análise dos comportamentos. Rui Rio é, infelizmente, mais um que pôs de lado os seus princípios quando foi necessário. E assim caminha Portugal. Se a maioria dos portugueses seguisse o exemplo destes e de outros "senhores", Portugal seria um país onde ninguém quereria viver. Mas atenção, o perigo espreita e a mentira, a falta de ética, a falta de honra e de vergonha cada vez têm mais seguidores. Pudera! O exemplo vem de cima!

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

José Silvano

Rui Rio considerou uma “pequena questiúncula” o facto de José Silvano, secretário-geral do PSD, assinar presenças em sessões plenárias na Assembleia da República sem estar presente. Os deputados eleitos por círculos eleitorais fora de Lisboa recebem 69,19 euros de ajudas de custo diárias, desde que estejam presentes em trabalhos parlamentares. Ao manter a confiança política no seu secretário-geral, Rui Rio manda às urtigas a ética e a moral na política portuguesa. O escândalo noticiado pela imprensa mostra a falta de carácter e moral de um alto dirigente de um partido que quer governar Portugal, e tanto apregoa a moralidade na vida política. Num lampejo de altruísmo, José Silvano pede para a AR marcar as faltas. Como diria Fernando Pessa:”E esta, hein?!”

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

O milagre da ubiquidade

Quem tem este dom, nos dias de hoje, tem de ser bem remunerado. Estar ao mesmo tempo em vários sítios sai caro ao próprio, logo tem de obter proventos mais que suficientes para desempenhar tantos cargos em simultâneo, pois a validade de tais milagreiros vai muito para além da validade dos iogurtes, conforme alguém assim falou em praça pública. Portanto, nem as moradas, de tais milagreiros, são falsas, como também picar o ponto em vários locais será delito. Delito seria se tais milagrosas artimanhas fossem praticadas pelo comum dos mortais que tais entes sustenta.

José Amaral/VNGaia

IVA na tauromaquia

Há falta de melhor assunto muito se discute a taxa de IVA da tauromaquia. Pensam os defensores da taxa de 6% que está taxa fará descer os preços dos bilhetes para o espectáculo? Não acredito.

Os preços dos bilhetes, creio eu, nunca foram tabelados, logo os empresários aplicarão o preço que entenderem independente da taxa de IVA em vigor. Aliás o mesmo se aplica aos festivais de música. Será que o governo é assim tão excelente que só pode ser atacado com estas minudências?

Octávio Senos Miranda, Lisboa

