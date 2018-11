Ataque com faca faz um morto e três feridos em Melbourne. Suspeito detido

Um homem esfaqueou três pessoas na cidade de Melbourne, na Austrália, nesta sexta-feira. Uma das vítimas acabou por morrer, confirmaram as autoridades do estado de Victoria numa conferência de imprensa. O homem já está detido, depois de ter sido alvejado pela polícia.

O superintendente David Clayton avançou, durante a mesma conferência de imprensa, que as outras duas pessoas feridas neste incidente foram transportadas para o hospital. O suspeito do ataque foi atingido no peito pela polícia e está “em estado grave no hospital”, disse o intendente.

Por enquanto “não há ligações terroristas”, disse Clayton. “A investigação está em curso e estamos a manter a mente aberta.” A polícia acredita que o principal suspeito agiu sozinho.

As autoridades foram chamadas ao local — um centro comercial — devido a um incêndio num automóvel. De acordo com várias testemunhas, citadas pelo jornal britânico The Guardian, terá sido durante o início do incêndio que o suspeito começou a esfaquear vários transeuntes. As unidades de explosivos foram mobilizadas e as ruas circundantes estão neste momento fechadas.

