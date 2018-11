Venda da antiga Feira Popular adiada por duas semanas

O presidente da câmara de Lisboa decidiu adiar a hasta pública de venda dos terrenos da antiga Feira Popular, que estava marcada para a próxima segunda-feira. Perante as dúvidas levantadas pelo Ministério Público à operação urbanística em que esta venda se insere, Fernando Medina optou por marcar a venda dos lotes para 23 de Novembro, daqui a duas semanas.

Em conferência de imprensa esta sexta-feira ao fim da manhã, o autarca justificou a decisão com a necessidade de "transparência" para com os potenciais investidores, que assim podem "avaliar com calma" tanto as dúvidas da procuradoria como as respostas do município, que seguiram ainda na quinta-feira ao fim da tarde e foram fornecidas aos jornalistas.

"Esta prorrogação de prazo tem também o objectivo de permitir ao Ministério Público ter o tempo adequado para analisar este tema denso e complexo", afirmou Medina. "Que o ruído que se colocou nos últimos dias seja cabalmente esclarecido."

O prazo-limite para a entrega de propostas era esta sexta-feira e a abertura das mesmas estava prevista para segunda, dia 12, às 10h. Com este adiamento, a câmara aceita propostas até dia 22, às 17h, e abre os envelopes no dia seguinte, pelas 10h.

Fernando Medina garantiu que, até ao momento, "mais de uma dezena de entidades" manifestaram interesse nos terrenos e colocaram "centenas de perguntas". Pelo que, acredita o autarca, a hasta pública vai correr bem -- ao contrário do que aconteceu com as duas realizadas em 2015.

Fotomontagem de como poderá vir a ser a zona da antiga feira

