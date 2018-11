Pobres equipas ricas

Competições a mais? Nada disso. No episódio 29 do podcast Planisférico, falamos de algumas novas propostas da FIFA da UEFA e dos pobres clubes mais ricos para a criação de outros torneios, tudo pelo bem do futebol e sem qualquer motivação financeira.

E como acreditamos que ainda há dias livres no calendário em várias latitudes, deixamos algumas sugestões de outras competições. Quem não gostaria de ver uma Taça dos Vencedores das Taças da Liga, ou um torneio entre representantes de regiões vinícolas demarcadas, que pode (ou não) ter penáltis.

A verdade é que a principal competição de clubes da Europa é cada vez menos inclusiva, e cada vez menos de acordo com a história de diversidade que a prova tem, com campeões como o Nottingham Forest, o Aston Villa, o Estrela Vermelha – e o Real Madrid, que é daqueles que ganhava antes e que ganha agora.

