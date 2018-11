Moreirense soma e segue na Liga com recorde

O Moreirense venceu (2-0) esta sexta-feira o Portimonense, no jogo inaugural da 10.ª jornada da Liga, com golos de Nenê (34') e Pedro Nuno (56'), que valeram a subida dos "cónegos" ao sexto posto da classificação, com 16 pontos. O Portimonense voltou a perder na Liga, depois da derrota averbada na Vila das Aves, na 6.ª jornada, somando 11 pontos na competição, que vão valendo o 11.º lugar.

PUB

A formação de Moreira de Cónegos conseguiu a terceira vitória consecutiva no campeonato - quatro triunfos se considerarmos o da Taça de Portugal, frente ao vizinho S. Martinho do Campo -, confirmando o excelente momento que a equipa de Ivo Vieira atravessa. Depois da expressiva vitória na Luz, o Moreirense não desperdiçou a oportunidade de fazer história, conseguindo o melhor arranque de sempre na Liga, com 16 pontos à 10.ª ronda, superando a marca de 2014-15, sob o comando técnico de Miguel Leal, que obtivera 13 pontos.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

PUB

O Moreirense abriu o marcador na sequência de um cabeceamento de Nenê, após canto cobrado por Pedro Nuno, revelando-se sempre muito perigoso em lances de bola parada. Os algarvios respondiam por Jackson Martínez, mas sem grande inspiração.

Na segunda parte, os minhotos entraram determinados em busca do segundo golo, construindo sucessivas jogadas de perigo para a baliza de Leonardo. Pedro Nuno, que já ameaçara num golpe acrobático de "bicicleta", aproveitou uma hesitação do guarda-redes do Portimonense, bem explorada por Chiquinho, que ofereceu o golo ao companheiro.

PUB