Victoria's Secret: o regresso a Nova Iorque e a despedida de Adriana Lima

Nova Iorque voltou a ser palco para o desfile da Victoria's Secret, esta quinta-feira: o evento apenas será emitido na televisão no dia 2 de Dezembro, mas é possível já ver as fotografias. Um ano depois da despedida de Alessandra Ambrosio, desta vez foi o último desfile de Adriana Lima. Isilda Moreira desfilou pela primeira vez, tornando-se a segunda portuguesa entre as modelos da Victoria's Secret.

Foi um desfile repleto de grandes nomes: além dos anjos da Victoria's Secret, participaram também algumas das modelos mais conhecidas de hoje, como Gigi e Bella Hadid e Kendall Jenner. Winnie Halow, um dos nomes do momento do mundo da moda, foi a primeiro modelo com vitiligo (uma condição que se caracteriza pela despigmentação da pele) a desfilar para a marca de lingerie.

Como já havia sido anunciado esta semana, os convidados musicais incluíram nomes como Halsey, The Chainsmokers e Shawn Mendes e a tarefa de vestir o icónico Fantasy Bra (cujo valor se estima à volta de um milhão de dólares) coube à sueca Helsa Hosk.

Este ano houve duas portuguesas a pisar a passerelle da Victoria's Secret: além de Sara Sampaio, que desfila desde 2015, foi a estreia de Isilda Moreira. Filha de mãe cabo-verdiana e pai guineense, a manequim costuma desfilar na ModaLisboa e no Portugal Fashion e já esteve também nas semanas da moda de Paris, Milão e Londres. Este ano participou, pela primeira vez, na semana da moda de Nova Iorque. Foi nessa altura que a agência que a representa a desafiou a fazer o casting para o desfile da Victoria's Secret, conta à Lusa.

Sampaio pisou a passerelle duas vezes — primeiro com um conjunto encarnado em xadrez e depois com lingerie preta e umas "asas" em forma de estrela —; e Isilda Moreira desfilou para a Pink, a linha mais jovem da Victoria's Secret.

Como sempre, o desfile dividiu-se em diferentes momentos. Houve, por exemplo, a colaboração com a criadora britânica Mary Katrantzou, que encheu a passerelle de cor e asas gigantescas, e a Victoria Sport. Pode ver algumas fotografias na fotogaleria, em cima.

Adriana Lima emocionou-se quando pisou a passerelle no seu primeiro conjunto da noite. A modelo brasileira, que acompanha a marca desde 1999, partilhou no Instagram a notícia de que estava de saída. "Querida Victoria, Obrigada por me mostrares o mundo, partilhares os teus segredos e, mais importante, por não apenas me teres dado asas, mas também me teres ensinado a voar", escreveu.

Entre os convidados do desfile estiveram o rapper Future, os criadores Valentino e Alexander Wang, Diplo, Kris Jenner, Adam Levigne (marido de Behati Prisloo, um dos anjos da Victoria's Secret) e The Weekend — cuja namorada, Bella Hadid, entrou no desfile. Os dois já chegaram a partilhar a passerelle, quando o músico cantou no desfile de 2016, mas na altura estavam separados.

