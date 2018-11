Médicos pedem a ministra que acabe com falhas informáticas. Há consultas e exames adiados

Os representantes dos médicos estão a queixar-se em uníssono das falhas nos sistemas informáticos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que, denunciam, se agravaram nos últimos dias e estão já a provocar adiamentos de consultas e exames de diagnóstico.

O problema não é novo mas nos últimos dias estará a atingir proporções que os médicos dizem ser insustentáveis, porque os sistemas informáticos bloqueiam ou não funcionam com frequência, provocando atrasos, adiamentos de consultas e exames e até problemas na prescrição de medicamentos.

Contactada pelo PÚBLICO, a entidade responsável pela informática do SNS, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), diz que está a preparar um comunicado para esclarecer a situação.

As críticas sucederam-se nos últimos dias. O presidente da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar, João Rodrigues, queixou-se especificamente da falha informática a nível nacional que se verifica num dos sistemas, o SClínico, que desde esta segunda-feira “se encontra persistentemente a falhar no seu módulo de prescrição de exames de diagnóstico e terapêutica”, segundo adiantou em nota à imprensa.

Como os médicos não têm hipótese de prescrever os exames em papel, há “consultas paralisadas, tempos infinitos a tentar resolver problemas que vão surgindo com as aplicações utilizadas”, lamenta, pedindo à ministra da Saúde, Marta Temido, que “abandone” a “passividade” e exija soluções aos responsáveis pelos sistemas informáticos.

João Rodrigues explicou esta quinta-feira à TSF que a referida aplicação foi lançada isoladamente sem estar finalizada e testada e que a maior parte das vezes está a falhar, fazendo com que o médico fique numa situação complicada. “Não pode passar os exames ao doente, não pode continuar as consultas, o que cria uma irritabilidade, um cansaço e até uma desconfiança perante o sistema", sintetizou.

O presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, Rui Nogueira, também não poupa críticas aos problemas que se estão a verificar sobretudo nos centros de saúde. A situação é "desesperante" e os problemas, que se fazem sentir a norte a sul do país, interferem "na relação com os doentes", disse Rui Nogueira à Renascença.

Os dirigentes da Ordem dos Médicos (OM) também se desmultiplicaram em críticas. O presidente da Secção Centro da OM, Carlos Cortes, considerou, em declarações à TSF, que foram ultrapassados "os limites da decência" e defendeu mesmo que o que está a acontecer com os sistemas informáticos é “uma absoluta catástrofe”.

Esta semana, "na grande maioria dos centros de saúde, muitos utentes vão ter que lá voltar, porque o exame não foi prescrito". No mínimo, um médico demora "três minutos" à espera que o sistema informático responda ao pedido de um exame, o que afecta sobretudo os centros de saúde.

Horas mais tarde, em comunicado, o bastonário Miguel Guimarães não hesitou em classificar as sucessivas falhas que se têm verificado nos sistemas informáticos como “uma vergonha”. Miguel Guimarães adiantou que já enviou para o Ministério da Saúde e os SPMS "um ofício a dar nota das sucessivas falhas nos sistemas informáticos e da cada vez maior burocracia que envolve a utilização dos sistemas e aplicações informáticas”.

“Hoje, um médico passa mais de 50% do tempo de consulta ao computador e menos tempo a ouvir e a observar o seu doente”, o que é “inadmissível”, enfatiza. “Chegou o momento de atribuir responsabilidades técnicas e políticas aos SPMS que se têm revelado incapazes para resolverem a situação”, reclama o bastonário que inclui na nota um "desafabo" de uma médica "desgastada" com os "estúpidos" e "injustificáveis"? problemas informáticos.

Esta semana, os sindicatos que representam os médicos já tinham reclamado medidas para resolver os problemas informáticos. A Federação Nacional dos Médicos quer que sejam apuradas responsabilidades à equipa que gere os sistemas informáticos da saúde e o Sindicato Independente dos Médicos pediu à ministra que ponha termo à "publicidade enganosa" e à "incompetência" dos SPMS, lamentando os "apagões, falhas, lapsos, as intermitências e indisponibilidades das várias aplicações, de manhã, à tarde e à noite" com que os médicos se debatem, não só no SClínico, mas também noutras aplicações, como Alert P1 (serviços de urgência) e a PEM (prescrição electrónica de medicamentos).

