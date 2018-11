Centro Hospitalar de Gaia assume gestão do Centro de Reabilitação do Norte

O Conselho de Ministros aprovou hoje a transferência da gestão do Centro de Reabilitação do Norte Dr. Ferreira Alves para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho.

"Estando prestes a caducar o acordo que assegurava a gestão do Centro de Reabilitação pela Santa Casa da Misericórdia do Porto, e dado que o Centro [de Reabilitação] tem em vista completar a oferta de cuidados de Medicina Física e de Reabilitação prevista na rede de referenciação, (...) considera-se necessário transferir a gestão do estabelecimento para uma entidade pública, neste caso, o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho", lê-se em comunicado do Conselho de Ministros.

Esta mudança irá contribuir para "a elevação dos padrões de saúde da região, permitindo ampliar e melhorar a acessibilidade aos serviços de saúde, racionalizar a utilização dos recursos materiais e humanos existentes e aumentar a eficácia e eficiência do sector público da saúde no domínio daquela área", acrescenta.

O Centro de Reabilitação do Norte - Dr. Ferreira Alves é a mais recente unidade hospitalar nacional (2014). Construído de raiz, e sob gestão da Misericórdia do Porto desde o primeiro momento, dá resposta às necessidades de saúde em reabilitação da população.

