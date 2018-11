Redução dos incêndios "não se deveu a São Pedro"

O ministro da Administração Interna defendeu esta quinta-feira à tarde, no Parlamento, a ideia que a redução dos incêndios este ano se deve às intervenções que foram feitas para melhorar a prevenção e combate aos fogos e não "se deveu certamente só a São Pedro". Eduardo Cabrita referiu-se a alguns "comentadores" que consideraram que a redução dos incêndios graves aconteceu graças às condições do clima.

"Tivemos menos 42% de ocorrências do que na média dos últimos dez anos. Foi o segundo ano com menor número de ocorrências nos últimos dez anos, mais de 97% dessas ocorrências resolvidas no ataque inicial, com um total de 43.750 hectares" de área ardida, disse Eduardo Cabrita perante os deputados no debate sectorial do Orçamento do Estado para 2019. "Não se deveu certamente só a São Pedro: tivemos o pior Agosto de sempre, o pior Setembro dos últimos anos e uma primeira quinzena de Outubro muito difícil", concretizou. E perante essas dificuldades, disse, as várias entidades, desde bombeiros a todas as entidades envolvidas, "estiveram lá, prevenindo e respondendo".

Houve, defendeu, "mais profissionalismo, mais ciência e conhecimento no combate, comunicações que nunca falharam ao contrário de tantas e tantas vezes" noutros anos.

"Nós fizemos um caminho que reforçou a experiência de trabalho em conjunto entre todas as instituições de protecção civil", referiu na intervenção inicial em que salientou a protecção civil como um dos "desígnios" desta governação.

PSD queixa-se de falta de informação

Neste debate sobre o orçamento, o deputado do PSD, Marques Guedes, foi o primeiro a intervir e nas suas perguntas iniciais, depois de referir que nestas áreas os partidos até "se aproximam", queixou-se da pouca informação enviada pelo Ministério da Administração Interna para este debate.

A nota informativa, que os ministérios partilham com o Parlamento, com informações detalhadas sobre o orçamento para cada área, sofreu, considerou Marques Guedes, de uma "anorexia galopante", uma vez que das 60 páginas de 2016 passaram para 18 páginas em 2018 "ainda para mais em powerpoint". Não há "informação detalhada para que este debate seja esclarecido e informado, fica à partida coxo", disse o deputado.

Na resposta, Eduardo Cabrita disse que "não há nenhuma opção anoréctica", mas sim uma "opção de concentração" de dados e que o Governo se disponibiliza a fornecer todos os elementos que "se entenda necessário para habilitar melhor este debate".

Marques Guedes questionou alguns pontos da agenda do MAI, nomeadamente os investimentos no programa Escola Segura ou na Segurança Rodoviária. Além disso, o deputado perguntou onde se encontra, afinal, a legislação aprovada em Conselho de Ministros há duas semanas das quais, disse, "a Assembleia da República não teve conhecimento absolutamente nenhum", nomeadamente a lei orgânica da Protecção Civil. Sobre este assunto, o ministro apenas disse que a lei "faz aquilo que nunca existiu" ao profissionalizar os agentes, criando concursos para os cargos dirigentes e regularizando "os 600 precários que o anterior Governo deixou na protecção civil".

O deputado do PSD perguntou ainda quando pretende o executivo aprovar a lei sindical das forças de segurança. Eduardo Cabrita remeteu o debate para depois da discussão do Orçamento. "É matéria de dois terços. Espero que, concluído o processo orçamental, possamos terminar este processo legislativo", respondeu sob protestos de deputados da esquerda que levaram Cabrita a referir que obviamente vai incluir todos os partidos.

